Patate d’Autore 2025: Poormanger celebra la sua cucina con cinque grandi cuochi

Tutto accadrà nel punto vendita di via Palazzo di Città, il 14 e 15 novembre, tra musica, convivialità e l’atmosfera allegra che da sempre accompagna le feste di Poormanger. Per l’edizione 2025 di Patate d’Autore, il locale che ha trasformato la patata ripiena in un simbolo cittadino riunisce cinque cuochi d’eccezione: Takashi Kido, Mariangela Susigan, Alexander Robles, Christian Milone e i fratelli Christian e Manuel Costardi. Un dream team che rappresenta la varietà e la ricchezza della nuova cucina piemontese, capace di mescolare tradizione, creatività e spirito popolare.

Nato a Torino nel 2011 dall’idea di tre amici, Poormanger ha rivoluzionato la ristorazione veloce con una ricetta tanto semplice quanto geniale: la patata al forno ripiena di ingredienti locali e stagionali. Dal ragù della nonna ai salumi tipici, fino alle versioni più sperimentali, ogni ripieno racconta un frammento di territorio e un modo nuovo di intendere il comfort food. In pochi anni, il format ha conquistato anche Milano e Bologna, mantenendo intatto lo spirito artigianale e la convivialità delle origini.

Oggi Poormanger è un punto di riferimento per chi ama una cucina sincera, sostenibile e accessibile. Patate d’Autore rinnova ogni anno il dialogo tra tradizione e innovazione, coinvolgendo cuochi e produttori locali in un gioco collettivo che celebra la semplicità come valore. La patata, grazie alla sua versatilità, diventa così il simbolo di una cucina urbana che unisce memoria e sperimentazione, trasformando l’ordinario in una festa condivisa.

Informazioni: www.poormanger.it