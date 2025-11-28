Torino brinda al suo Vermouth: a gennaio l’appuntamento che inaugura l’anno del gusto

Torino ricomincia da ciò che più la rappresenta: un bicchiere di Vermouth. Venerdì 23 gennaio, negli spazi di AIS Piemonte di via Modena, la città ospiterà una nuova edizione di “Vermouth di Torino… a Torino”, giornata che ormai segna l’avvio ufficiale del calendario enogastronomico piemontese. Un ritorno atteso, dopo il successo dell’edizione 2025, per un evento che negli anni si è ritagliato un posto speciale nel cuore degli appassionati.

Protagonista assoluto sarà il Vermouth di Torino IGP, l’unico vermouth a potersi fregiare della denominazione geografica europea: un patrimonio storico, culturale e sensoriale che continua a rinnovarsi grazie al lavoro del Consorzio. Oggi i suoi soci rappresentano l’85% della produzione e formano una squadra capace di mettere insieme marchi che hanno scritto capitoli fondamentali della mixology mondiale e giovani case produttrici dal profilo innovativo.

La giornata si animerà con un grande walk-around tasting: un percorso libero tra etichette, stili, interpretazioni, con i Maestri Formulatori pronti a raccontare le botaniche, le tecniche, le intuizioni che stanno dietro a ogni bottiglia. Non una semplice degustazione, ma un viaggio attraverso l’identità aromatica del vermouth torinese, tra note balsamiche, citrine, speziate, che rivelano la straordinaria versatilità di questo vino aromatizzato.

In parallelo, brevi talk e tavole rotonde offriranno sguardi rapidi ma incisivi sull’attualità del settore: evoluzione dell’IGP, nuovi progetti, tendenze di consumo. Un’occasione per capire come un prodotto nato nell’Ottocento continui oggi a parlare al mondo con sorprendente freschezza. Trasmettendo in qualche modo lo stile stesso di Torino: sobrio, raffinato e capace di far scuola.

Informazioni: www.vermouthditorino.org