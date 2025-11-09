Volley A1/F: la Monviso Volley smonta Busto Arsizio

Dopo un primo set di paura, acciuffato in extremis, la Monviso Volley si lascia dietro il peso di un inizio difficile di stagione, ritrovando gioco e punti con l'Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio.Nemmeno la sconfitta nel terzo parziale disunisce le ragazze di Marchiaro che festeggiano i 3 punti.

Primo set

Busto parte forte e un ace di Eckl inchioda il 2-5. Una ricezione sbagliata di Daviskyba concede a Parra la palla del 6-10. D'Odorico spara fuori ed è -5. La Monviso comincia a rosicchiare progressivamente punti. Un ace di Daviskyba e un colpo sul muro di D'Odorico spianano la strada alla parità (22-22). Il finale è punto a punto con Obossa che regala il 27-25.

Secondo set

La Monviso vola sul 3-0 spinta dalle centrali. Busto non mette palla a terra con Eckl (5-1). Un altro muro di Sylves regala il +5 (8-3). Mentre Van Avermaet sbaglia ed è 10-4. Le padrone dilagano con un massimo vantaggio di 10 punti come i set point. Chiude D'Odorico sul 25-16.

Terzo set

La Wash4green riparte da dove aveva finito e con D'Odorico va sul 4-2. Dodson piazza il 6-3. Ma le lombarde rientrano in carreggiata e il muro su Malual vale l'11-11. Un filotto di punti porta le bustocche sull'11-15. Con un ace fortunoso, per l'aiuto del nastro, la Monviso arriva a -1 (16-17). Un turno di servizio positivo di Seki spinge le padrone di casa a -5 (17-22). Due errori di D'Odorico consenano il set (19-25).

Quarto set

Inizio dirompente con le padrone di casa che vanno sul 7-2. E volano sul 10-3 con l'ace di Dodson. Busto non riesce a rientrare nel set e con Malual arriva il 25-14 e i tre punti. Proprio l'opposto è mvp con 20 punti.