Attualità | 10 novembre 2025, 15:53

Meteo, cielo grigio e nebbia sul Torinese ma le temperature "tengono" grazie all'anticiclone

Possibile perturbazione nel fine settimana

Per tutta la settimana saremo interessati dalla presenza di un'area anticiclonica con tempo stabile anche se caratterizzato da nebbie e nubi di passaggio. Temperature in media o poco al di sopra. Possibile perturbazione nel fine settimana.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi il cielo si presenterà in generale sereno o poco nuvoloso, mentre da domani nebbie più persistenti o nubi alte renderanno il cielo più nuvoloso e grigio. Le temperature saranno nella media, con minime piuttosto basse (in generale comprese tra 6 e 8 °C su pianure) e anche sotto lo zero in alcune zone di pianura più rurali, mentre le massime saranno più alte e comprese tra 15 e 17 °C, con lieve tendenza a un calo venerdì. Venti in generale assenti o deboli variabili.

Da sabato 15 novembre, un fronte freddo da nord potrebbe cambiare l'aria tra sabato e domenica, con qualche precipitazione sparsa sul Piemonte meridionale, ma nulla di significativo e ancora da confermare.

