Meteo, cielo grigio e nebbia sul Torinese ma le temperature "tengono" grazie all'anticiclone

Per tutta la settimana saremo interessati dalla presenza di un'area anticiclonica con tempo stabile anche se caratterizzato da nebbie e nubi di passaggio. Temperature in media o poco al di sopra. Possibile perturbazione nel fine settimana.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi il cielo si presenterà in generale sereno o poco nuvoloso, mentre da domani nebbie più persistenti o nubi alte renderanno il cielo più nuvoloso e grigio. Le temperature saranno nella media, con minime piuttosto basse (in generale comprese tra 6 e 8 °C su pianure) e anche sotto lo zero in alcune zone di pianura più rurali, mentre le massime saranno più alte e comprese tra 15 e 17 °C, con lieve tendenza a un calo venerdì. Venti in generale assenti o deboli variabili.

Da sabato 15 novembre, un fronte freddo da nord potrebbe cambiare l'aria tra sabato e domenica, con qualche precipitazione sparsa sul Piemonte meridionale, ma nulla di significativo e ancora da confermare.

