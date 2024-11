Autunno di lavori in corso in Circoscrizione 7: focus sui giardini con sfalcio dell'erba e non solo

Un autunno di lavoro in Circoscrizione 7: focus sui giardini con sfalcio dell'erba e non solo

In Circoscrizione 7 è tempo di lavori: l'ente decentrato, infatti, ha reso noti gli interventi attualmente in fase di realizzazione sul proprio territorio.

Focus sui giardini

Gran parte dell'attenzione si concentra sui giardini: uno degli interventi più significativi, a proposito, riguarda quello di via Cecchi angolo via Piossasco, recentemente interessato da un restyling con rifacimento della banchina di terra e la messa in sicurezza della pavimentazione.

Sfalcio erba

I tecnici sono anche al lavoro con l'attività di sfalcio dell'erba: più precisamente ai giardini Madre Teresa di Calcutta e Vittorio Pozzo, in corso Casale, sulle sponde della Dora e in lungo Po Antonelli.