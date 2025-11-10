L’amore per gli animali è una delle forme più autentiche e immediate di affetto: un linguaggio universale fatto di sguardi, gesti e fiducia reciproca. Ed è proprio per celebrare questo legame speciale che QuattroZampeinFiera torna a Le Gru sabato 15 e domenica 16 novembre, per un intero weekend dedicato ai nostri amici pelosi e a chi li ama.

Dalle ore 10 alle ore 19 nell’area eventi esterna coperta del Centro, andrà in scena un ricco programma di incontri, dimostrazioni e attività pensate per approfondire la conoscenza del mondo animale, scoprire come prendersene cura e vivere insieme momenti di puro divertimento.

Un centro cinofilo specializzato animerà l’area con attività coinvolgenti e di relazione – dall’attivazione mentale alla ricerca olfattiva – che permetteranno ai cani e ai loro accompagnatori di sperimentare giochi, esercizi e momenti di socialità guidati da educatori esperti. Accanto a loro, un toelettatore professionista sarà a disposizione per dare consigli pratici sulla cura del pelo e offrire una breve spazzolata dimostrativa, per scoprire come mantenere il benessere e la bellezza del proprio animale anche a casa, senza stress e senza acqua. Non mancherà lo spazio dedicato alla salute, con un veterinario che risponderà alle domande del pubblico e offrirà preziosi suggerimenti di primo soccorso e prevenzione, nell’ambito dell’attività “L’esperto risponde”.

L’appuntamento di Le Gru è parte del percorso di avvicinamento alla grande manifestazione nazionale QuattroZampeinFiera, che si terrà sabato 22 e domenica 23 novembre 2025 al Lingotto Fiere di Torino, dove professionisti del settore, aziende e appassionati si ritroveranno per due giornate all’insegna del divertimento, della formazione e dell’amore per gli animali.

E per tutti i clienti di Le Gru, un’occasione speciale per partecipare all’evento torinese: fino al 16 novembre 2025, chi acquista una Gift Card Le Gru riceverà un voucher valido per un biglietto d’ingresso omaggio a QuattroZampeinFiera. Basterà presentare il voucher presso le biglietterie del Lingotto Fiere per ricevere il biglietto d’ingresso (valido per un solo giorno di manifestazione). Le Gift Card Le Gru – pratiche, versatili e sempre apprezzate – possono essere acquistate al Box Info, sugli schermi digitali presenti in galleria o online, e rappresentano un’idea regalo perfetta, valida un anno e spendibile in tutti i negozi, bar, ristoranti e servizi del Centro.