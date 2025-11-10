Non ballo da sola: una performance per dire "no" alla violenza di genere

Torino inaugura la settima edizione di “Non ballo da sola”, la rassegna itinerante e gratuita promossa da CUBO, museo d’impresa di Unipol, in collaborazione con Fondazione Libellula e la Commissione Pari Opportunità del comparto assicurativo di Unipol, per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre). Dal 17 al 27 novembre 2025, performance artistiche, spettacoli teatrali, attività educative e talk sul tema della violenza di genere si terranno a Torino, Milano, Firenze, Bologna e Verona.

Attraverso un palinsesto che unisce linguaggi artistici e educativi nell’intento di affrontare il tema della violenza contro le donne da più punti di vista, l’iniziativa si pone come un’occasione di educazione, prevenzione e cultura, con il duplice obiettivo di dare voce a chi produce cultura su questi temi e di offrire spazi di confronto e crescita collettiva al pubblico.



Lunedì 17 novembre 2025, ore 17:30 e replica alle 18:30

Torino, Galleria San Federico

ALAS

Performance site specific danzata di e con Elena Annovi

Alas, ali in lingua sarda, è un viaggio nel femminile nella sua forza antica dimenticata, spesso ingabbiata e ferita dalla violenza patriarcale. Alas è rito e danza: un rito che nasce dal suono per portare un invito al riconnettersi alla vera natura della donna, alla sua forza ancestrale e luminosa capace di ridare voce a silenzi. La danza si fa rito in atto di ribellione e rinascita, un invito a riconnettersi alla vera natura del femminile perché solo laddove la donna ritrova le sue ali, il mondo intero può imparare di nuovo a volare.

Ingresso libero