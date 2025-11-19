Trovati telefonino e carica batterie a detenuto del carcere di Torino

Ancora un telefonino scovato in carcere, a Torino. Lo rende noto il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria per voce del Segretario Provinciale di Torino Jean Francois TAIBBI: “Nel pomeriggio di ieri, martedì, presso l’11 sezione del Padiglione B, un detenuto nordafricano in regime di 14 bis è stato scoperto con un telefonino smartphone in una cartellina portadocumenti ed il carica batterie in una scarpa”. Il personale di Torino è allo stremo, costretto a operare in condizioni di costante emergenza, senza adeguato supporto né risposte concrete da parte dell’Amministrazione. In particolare, presso il padiglione B si richiede un intervento urgente: la gestione è instabile, e le tensioni crescono giorno dopo giorno. Serve un’inversione di marcia decisa e non più rinviabile. È necessario rafforzare gli organici della Polizia Penitenziaria”.

Vicente Santilli, segretario per il Piemonte del SAPPE, esprime il proprio compiacimento al Personale che ha effettuato tale rinvenimento e scoperto questa nuova modalità di occultamento di oggetti non consentiti, richiedendo sin da subito un monitoraggio per tutte le celle della Casa Circondariale di Torino.

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, torna a sollecitare un intervento immediato presso i competenti uffici del Ministero della Giustizia affinché vengano adottate misure straordinarie per garantire la sicurezza delle carceri italiane. "Non possiamo più permetterci che episodi di questo tipo diventino la norma. La sicurezza degli operatori, dei detenuti e dell’intera comunità è a rischio", afferma il sindacalista, che assicura come “il SAPPe continuerà a monitorare la situazione e a denunciare ogni tentativo di compromettere l’integrità e la sicurezza degli istituti penitenziari, rinnovando il proprio impegno nella tutela dei diritti e della sicurezza della Polizia Penitenziaria”.