Giovani picchiati e rapinati in strada di auricolari e portafogli: fermati gli autori

Avevano colpito in due diverse occasioni in piena estate. I carabinieri negli scorsi giorni hanno fermato due minori che, a fine luglio scorso, si erano resi responsabili di due violente rapine in strada. La prima, risalente al 23 luglio sera, si era verificata lungo corso Marconi.

Prima la sigaretta, poi il pugno

La coppia di mini-malviventi si era avvicinati a un ragazzo con il pretesto di chiedergli una sigaretta. Alla risposta negativa, mentre uno dei due lo teneva bloccato trattenendolo per la maglietta, l’altro gli sferrava un pugno sul viso, per poi insieme darsi alla fuga dopo essersi impossessati del paio di cuffie che la vittima portava alle orecchie.

L’immediato intervento della pattuglia della Stazione San Salvario aveva permesso di identificare la sera stessa uno dei due responsabili della rapina, subito riconosciuto dalla vittima presentatasi in caserma per sporgere denuncia.

Rapina in via Pietro Cossa

La seconda invece, a soli sei giorni di distanza, si era consumata all’altezza del civico 12 di via Pietro Cossa, intorno alle cinque e mezza di pomeriggio e interamente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. In quell’occasione tra gli autori della rapina, oltre ai due minori già coinvolti in quella di corso Marconi, figurava un terzo minore.

I tre giovani, dopo aver “agganciato” un ragazzo diciassettenne con la scusa di chiedergli delle indicazioni stradali, lo avevano accerchiato e aggredito senza alcun motivo, sferrandogli poi un pugno in piena faccia. Una volta per terra, la vittima è stata colpita con numerosi calci, facendo perdere le loro tracce e portandosi via il suo portafoglio.

Grazie alla collaborazione tra le stazioni San Salvario e San Paolo, è scattato l'obbligo di domicilio per due giovani torinesi. Il minore, essendo all’epoca dei fatti non imputabile, non è stato colpito da alcun provvedimento cautelare: a casa sua i militari hanno hanno trovato i vestiti presumibilmente indossati nella rapina del 29 luglio.