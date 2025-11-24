Brutto incidente a Moncalieri: quattro persone ferite, tra loro anche un bimbo di 5 anni

Momenti di paura a Moncalieri sabato per un brutto incidente stradale avvenuto in strada Bauducchi verso l'ora di pranzo. Due vetture, una Opel e una Mercedes, si sono scontrate a forte velocità: un impatto che ha richiamato l’attenzione dei residenti, che hanno subito allertato i soccorsi.

Bimbo di 5 anni al Regina Margherita

In pochissimi minuti sono giunti Vigili del fuoco, Polizia locale e Croce verde: quattro persone sono rimaste ferite, tra loro un bimbo di cinque anni, che dopo le prime cure è stato poi condotto al Regina Margherita, per fortuna in condizioni non gravi. Gli altri feriti hanno subito contusioni o piccoli traumi, ma nessuno ha dovuto essere trasportato in ospedale.

Nessuno dei feriti in gravi condizioni

Il traffico nella zona de sinistro è stato a lungo bloccato per il soccorso alle persone e lo spostamento dei mezzi incidentati, oltre ai rilievi delle forze dell'ordine, impegnate a cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto.