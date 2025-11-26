Ponte di Bibiana: servono ulteriori indagini strutturali

Non sono finite le indagini strutturali sui problemi del Ponte di Bibiana, sulla strada provinciale 157. Non sono bastate infatti quelle che a inizio mese hanno bloccato la circolazione tra Bricherasio e Bibiana. A comunicarlo è la Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana: “Ulteriori indagini verranno effettuate nelle prossime settimane. Gli esiti della valutazione complessiva saranno comunicati quando la valutazione stessa sarà completata”.

Le prime indagini, questa estate, avevano portato l’ente a deliberare il divieto di transito sul ponte per mezzi di peso superiore alle 44 tonnellate. Le aziende della zona si erano quindi organizzate per trovare alternative al passaggio dei mezzi speciali superiori a tale peso.

Nella delibera di agosto si legge che la decisione era stata presa perché ‘allo stato attuale, sussistono problematiche riconducibili a livelli di difettosità Alta o Medio Alta relativamente alla classe di attenzione strutturale’. “La limitazione di peso dei veicoli in transito ha carattere precauzionale – chiarisce Città metropolitana –, in attesa degli esiti della valutazione”.