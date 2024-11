'Wonder' Carlotta Gilli ed Ezio Bertello Moncalieresi dell'anno

Si avvicina la fine dell'anno e con essa il tempo delle premiazione per i protagonisti di questo 2024. Carlotta Gilli ed Ezio Bertello sono i 'Moncalieresi dell’Anno', mentre a Renato Beltramo è stato assegnato il premio "Fedeltà al Lavoro", per gli oltre 70 anni di impegno professionale.

Sabato la cerimonia alla Famija Moncalereisa

Domenico Giacotto, presidente della Famija Moncalereisa, ha infine svelato i nomi dei premiati che sabato 30 novembre saranno ospitati nei locali di via Alfieri 40 per ricevere l'ambito riconoscimento durante la tradizionale cena degli auguri.

Si tratta di tre persone che nel loro ambito hanno segnato la storia di questa città e che proseguono una tradizione iniziata nel lontano '77 e ripresa, dopo alterne vicende, nel 1995, anno in cui venne ufficialmente istituito il premio "Moncalierese dell’Anno".

Dalla Pro Loco allo sport

Ezio Bertello, a lungo presidente della Pro loco di Moncalieri, incarico che ha lasciato da poco dopo la sua elezione a vice presidente provinciale, è una figura nota a tutti (e non solo in città), per il suo attivismo, la dedizione alla causa e le innumerevoli iniziative che lo hanno visto protagonista.

Quella di Carlotta Gilli, invece, è una storia a cinque cerchi, tante quante sono state le medaglie (due delle quali d'oro) con cui è tornata dalle Paralimpiadi di Parigi, eguagliando il record che aveva già conquistato a Tokio tre anni prima. Senza contare la infinita collezione di record italiani e vittorie europee e mondiali, che fanno di 'Wonder' Gilli una nuotatrice già adesso entrata nella leggenda.

Una vita per il lavoro

Terzo riconoscimento per la Fedeltà al Lavoro a Renato Beltramo, 90 anni compiuti, di cui settant’anni di attività nel campo assicurativo. Un’attività iniziata in bicicletta suonando i campanelli negli Anni ‘50, proseguita da dipendente, poi come agente ed ispettore ed infine come procuratore di agenzia, sino ad arrivare ad aprire una sua azienda assicurativa di successo.

Per partecipare al Moncalierese dell’Anno e alla cena degli auguri si può telefonare al numero 011.3740916 oppure scrivere una mail a info@moncalierifamija.it.