Emergenza casa, a Beinasco in arrivo 5 alloggi per persone in difficoltà

L'emergenza abitativa è un problema che riguarda molte aree del Torinese e Beinasco non ne è esclusa, come ha ricordato anche il sindaco Daniel Cannati: "Ci sono cose che spesso diamo per scontate, ma che per tanti scontate non sono. Una di queste è l’avere un tetto sopra la testa, un posto in cui dormire, una casa".

Il progetto "Housing First"

Ed allora, dando seguito a quanto aveva annunciato alla fine dello scorso anno, il Comune, insieme al consorzio Cidis, sta lavorando per riqualificare parte degli spazi della vecchia scuola media Serao di Fornaci. "Questa iniziativa rientra nell'ambito del progetto Housing First che permetterà in autunno di avere circa 5 alloggi in cui far alloggiare cittadini in condizioni di emergenza, in attesa di una collocazione stabile", ha spiegato Cannati.

"Non lasciare solo nessuno"