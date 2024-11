Andrea De Rosa riconfermato alla direzione del TPE Teatro Astra per il triennio 2025-2027

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione TPE Teatro Piemonte Europa, ha riconfermato Andrea De Rosa per la carica di direttore del TPE Teatro Astra per il prossimo triennio 2025-2027.

Il nuovo CDA, composto dal presidente Giulio Graglia e dai consiglieri Pierumberto Ferrero, Beatrice Merz e Nicola Fano, ha espresso parere unanime per la prosecuzione del lavoro di direzione artistica svolto nel triennio in via di chiusura da De Rosa, che ha diretto con capacità e dedizione la Fondazione con particolare attenzione allo sviluppo delle attività culturali e di palcoscenico.