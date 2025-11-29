Tra Babbi in canoa e presepi per le vie del paese si festeggia il Natale Villafranchese

Babbi Natale, concerti, cenoni e Befane: la Pro loco di Villafranca Piemonte, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dei gruppi e delle Associazioni del territorio, organizza ‘Natale 2025-Capodanno 2026’, con iniziative che copriranno tutto il periodo delle feste.

Si inizierà domani, domenica 30 novembre, con la fiera commerciale dell’Immacolata, dalle 9 alle 18, nelle vie del centro storico, con la musica itinerante del gruppo Futhark M.W.M Firm. All’Ala Comunale Babbo Natale sarà disponibile per foto, dolcetti e giochi. Al Monastero si terrà il Pozzo di San Patrizio, a cura del Gruppo Caritativo Parrocchiale, a sostegno delle adozioni a distanza.

Gli allestimenti natalizi in paese e nelle frazioni saranno presenti dal 5 dicembre al 7 gennaio, con premi per i più significativi. Lunedì 8 dicembre verranno aperte le visite a ‘Villafranca Paese dei Presepi’ nell’ambito del progetto ‘Un po’ di Rocca’ condiviso da Villafranca Piemonte, Cavour e Garzigliana e verrà accesso il Presepe sul fiume Po, a cura dell’Associazione Amici del Po.

Venerdì 12 dicembre si terrà il concerto serale del ‘Coro Alpino Tenente Bracco’ e dei ‘Sociu d’la Bira’ nel Salone Parrocchiale. Sabato 13 dicembre, alla sera, a esibirsi sarà la ‘Banda Musicale Santa Cecilia’ di Villafranca alla palestra delle scuole medie.

Domenica 14 dicembre, alle 14, sarà il momento del presepio vivente itinerante per le vie del centro storico di Villafranca con partenza dal sentiero delle ochette. A seguire discesa in canoa dei Babbi Natale e trenino, in centro, a cura dell’Associazione Commercianti. La giornata si concluderà con la grande polentata all’Ala Comunale.

Nella serata di venerdì 19 si potrà assistere al concerto della ‘Corale femminile Costanzo Festa Unitre di Villafranca’ nel Salone Parrocchiale.

Per salutare il 2025, mercoledì 31 dicembre si proporrà il Grande Cenone di Capodanno con il catering Agù al Pala Bus Company, dalle 20. Ci saranno musica, danze e animazione per i più piccoli.

Nel nuovo anno, ci si ritroverà lunedì 5 gennaio per la passeggiata serale con Befane e Babbi Natale, sempre con partenza dal sentiero delle Ochette.

Martedì 6 gennaio alle 15 al Salone Parrocchiale arriveranno i re Magi e la Befana, con giochi e laboratori per i più piccoli con merenda. Alle 17, infine, ci sarà la premiazione del concorso ‘Villafranca Paese dei Presepi’.