Volley A1/F: la Monviso Volley targata Nica torna a far punti

Esordio con un punto per la Monviso Volley targata Nica. Vallefoglia di coach Andrea Pistola, che i rumors danno come allenatore della Wash4green nella prossima stagione, porta a casa la vittoria al tie-break.

Primo set

Sylves piazza due punti e un ace spingendo la Monviso sul 5-3. Butigan riporta la parità (5-5). Nuovo strappo con muro di Akrari ed errore di Bici (8-5). Daviskyba spara fuori e Malual si schianta contro le mani di Butigan (8-8).

Omoruy passa oltre l'asta ed è 12-10. Sylves sbaglia un primo tempo e proprio Omoruyi centra Daviskyba per il sorpasso: 17-18.

L'ennesimo errore di Malual consegna il +2 (17-19). Ma l'opposto si riscatta con il colpo del 19 pari. Risponde Bici sfruttando le mani del muro (21-23). Daviskyba scheggia la ricezione su Giovannini e regala il primo set (22-25).

Secondo set

Vallefoglia va avanti 1-3. D'Odorico riporta la parità con un ace e Battistoni e Daviskyba regalano il +2 (5-3). Butigan domina sotto rete un lungo scambio (6-6). Malual si schianta ancora contro il muro ed è 7-8. Stessa sorte per Bici fermata da D'Odorico (9-8). Bartolucci piazza un ace in zona di conflitto per il controsorpasso (10-11). La imita Candi (13-14), le risponde l'altra centrale Butigan con un muro punto (13-15). Malual rimette la situazione in pari (16-16) e Akrari stoppa Bici (17-16). Omoruyi dà una mano sparando fuori la palla del 18-16. Akrari di ripete ancora su Bici (19-16).

Malual consegna il 21-21. Ma il finale è monvisino con una schiacciata di seconda di Bridi (25-23).

Terzo set

Bici piazza l'ace del 4-6. Malual sigla il 6-6. D'Odorico sfrutta il muro ed è 11-9. Dodson mette giù una fast e stampa il muro del +4 (13-9). Malual e Daviskyba regalano il +6 (21-15) e Dodson chiude la pratica (25-21).

Quarto set

La ex Carletti con due palle spinte porta Vallefoglia sul +5 (5-10). Le monvisine lottano, ma l'inerzia non cambia. Le ragazze di Nica annullano un set point, però non basta. Le marchigiane chiudono 23-25 per un errore in battuta di D'Odorico.

Quinto set

Il parziale inizia punto a punto. L'equilibrio si rompe con un errore di Bici e un ace di Malual (12-9). Carletti regala il 12-12. Malual spara fuori la palla seguente e un'invasione di piede consegna il match alle marchigiane (12-15)