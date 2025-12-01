Viabilità, senso unico alternato sul ponte di Sciolze dal pomeriggio del 5 dicembre

Sopralluogo oggi al ponte della Sp98 a Sciolze dopo la decisione della Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino di prorogare la chiusura al traffico nel tratto tra il Km 0+800 e il km 0+900, interessato dal cantiere per la manutenzione straordinaria dell’infrastruttura.

L'impresa che sta operando e la Direzione Lavori sono impegnate per garantire l'apertura venerdì 5 dicembre nel tardo pomeriggio a senso unico alternato semaforizzato.

Il cantiere è attivo dalla fine dell'estate e dal 27 ottobre scorso ha registrato la chiusura al traffico per consentire le lavorazioni più critiche e salvaguardare la sicurezza degli addetti ai lavori.