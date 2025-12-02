L'area pedonale riparte dalla cura condivisa: firmato alla 1 il patto di collaborazione

E' stato firmato, al centro civico di via Bertolotti, il patto di collaborazione relativo ai beni comuni dell’area pedonale di via Pagano e via Rapallo, uno snodo centrale del quartiere che negli ultimi anni ha visto crescere la partecipazione civica e l’attenzione verso la qualità dello spazio pubblico.

Alla firma erano presenti la presidente della Circoscrizione 1, Cristina Savio, la coordinatrice della I Commissione Caterina Romeo, il coordinatore della II Commissione Francesco Martinez, la dirigente della Circoscrizione, Maria Giovanna Gambino, e la funzionaria Maresa Salto. Una rappresentanza istituzionale al completo, a testimoniare l’importanza del progetto e la volontà di rafforzare il modello di gestione condivisa dei beni comuni.

L’accordo nasce su proposta dell’associazione Fiesca Verd, realtà già molto attiva nella zona attraverso le attività del centro polifunzionale La Baraca, punto di riferimento per famiglie, giovani e residenti. Ed è proprio grazie alla rete di volontari coordinati dall’associazione che prenderà forma il progetto di riqualificazione.

Il patto prevede interventi di cura e rigenerazione delle aree verdi e dell’arredo urbano dell’area pedonale. Un lavoro che non si limiterà al semplice mantenimento, ma che punta a ridare identità e colore al quartiere attraverso un percorso di street art partecipata, studiata per valorizzare gli spazi e prevenire il degrado.

Un esempio concreto di come gli strumenti dei patti di collaborazione possano diventare motore di rigenerazione urbana, partendo dai bisogni e dalle proposte che emergono dal territorio.