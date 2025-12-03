A Grugliasco l'ufficio postale di via Di Vittorio chiuso fino all'8 gennaio

Poste Italiane comunica la chiusura dell'ufficio postale di via Di Vittorio 12 a Grugliasco da oggi, mercoledì 3 dicembre, fino a giovedì 8 gennaio a causa dell'esecuzione di lavori infrastrutturali.
In questo periodo la clientela potrà rivolgersi all'ufficio postale di via San Rocco 1/3 dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 19,05 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35. L'ufficio è dotato di Atm H24.
Durante il periodo di chiusura, in ogni caso, presso l'ufficio postale di via Di Vittorio, sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza non ritirati in giacenza ed effettuare operazioni on eseguibili in circolarità come conto, libretto, rilascio carnet assegni.
L'ufficio di via Di Vittorio riaprirà al pubblico il 9 gennaio 2026 salvo imprevisti di cui Poste Italiane si impegna a dare comunicazione tempestiva.