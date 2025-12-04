E' scattato in queste ore un allarme in Barriera di Milano a causa di una fuga di gas in via Poggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono ancora impegnati, insieme ai tecnici del gas, per ripristinare le condizioni di sicurezza dopo aver intercettato la perdita.
In via precauzionale è stato fatto evacuare il palazzo.
Cronaca | 04 dicembre 2025, 09:27
Allarme a Barriera di Milano, i vigili del fuoco intervengono per una fuga di gas in via Poggio
Evacuato un intero palazzo per sicurezza, mentre si cerca l'origine della perdita
