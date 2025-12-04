 / Cronaca

Cronaca | 04 dicembre 2025, 09:27

Allarme a Barriera di Milano, i vigili del fuoco intervengono per una fuga di gas in via Poggio

Evacuato un intero palazzo per sicurezza, mentre si cerca l'origine della perdita

Intervento dei vigili del fuoco in via Poggio

E' scattato in queste ore un allarme in Barriera di Milano a causa di una fuga di gas in via Poggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono ancora impegnati, insieme ai tecnici del gas, per ripristinare le condizioni di sicurezza dopo aver intercettato la perdita.

In via precauzionale è stato fatto evacuare il palazzo.

redazione

