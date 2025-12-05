A Collegno con l'Immacolata arrivano la pista di pattinaggio ed il trenino

A Collegno continua il ricco programma di iniziative che animerà il centro cittadino coinvolgendo famiglie, bambini e visitatori.

Dopo otto anni di assenza, torna in Città la pista di pattinaggio su ghiaccio. Aperta dal 5 dicembre, sarà adatta a tutte le età, grazie a piccoli “orsi bianchi” di supporto, per trasformare lo sport in un’esperienza di gioco e di emozione condivisa.

La pista sarà aperta nei seguenti orari:

* Feriali: 15.00 – 20.00

* sabato e festivi: 10.00 – 22.00

Per le scuole e per gruppi organizzati è possibile anche l’apertura durante la settimana al mattino. Saranno disponibili anche i pattini per l’affitto, con un prezzo calmierato per gli under 10.

“La pista di pattinaggio e le iniziative natalizie rappresentano un’occasione di incontro e di comunità. Collegno si conferma città viva e accogliente, capace di offrire momenti di gioia e condivisione a tutte le generazioni - racconta il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Il 7 dicembre, in occasione dell’accensione dell’Albero di Natale qui in piazza del Municipio alle ore 18, ci saranno anche due spettacoli gratuiti alle 16.45 di funamboli e circensi, a seguire un bellissimo concerto. Verrà poi offerta la cioccolata calda, a testimonianza della sinergia con le realtà locali perché il Natale è bello solo se vissuto davvero tutte e tutto insieme".

Aggiunge l’Assessora al Commercio e alla Cultura: “Il programma natalizio unisce sport, cultura e commercio locale. È un modo per valorizzare il cuore della città, sostenere i nostri negozi e creare un’atmosfera magica che rafforza il legame con chi anima il nostro territorio, dalle associazioni culturali ai commercianti. Continua infatti l’apertura dei presepi nel centro storico e in sala delle arti, il Natale a Savonera e a Borgata Paradiso anche questo weekend”.

Parallelamente, la città ospiterà la fiera natalizia con le bancarelle del mercato straordinario di Santa Maria aperto, dislocati anche su viale XXIV Maggio, via Oberdan e in piazza della Repubblica anche con gli hobbisti di Stramercatino. Torna anche il trenino in Città, attivo il 7 e l’8 dicembre, con partenza da Piazza della Repubblica (angolo viale XXIV Maggio): il 7 dicembre effettuerà una fermata al mercato;l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, lungo il viale e davanti alla Casa di Babbo Natale allestita al civico 14 a cura dell’Associazione Commercianti Collegno. L’utilizzo del trenino sarà gratuito, con possibilità di lasciare una piccola offerta che andrà all’associazione “La compagnia dei colori”. I biglietti si ritireranno nei negozi aderenti del viale, riconoscibili dalla locandina esposta.

“Le animazioni sono tantissime, il Natale è il momento in cui la città si illumina e anche noi commercianti ci divertiremo ad animare la Città - racconta Alex Torbidone, presidente dell’Associazione Commercianti Collegno -. Con il trenino, le animazioni e i negozi aperti vogliamo offrire un’esperienza unica, che unisce tradizione, acquisti e divertimento. A Collegno è possibile e sarà un’esperienza che permetterà di portare a casa un pezzo di magia”.

L’8 dicembre i negozi resteranno aperti e il centro sarà animato da tantissimi artisti tra trampolieri, elfi, Babbo Natale e cosplayer, per rendere la giornata ancora più festosa e coinvolgente. Tutte le iniziative e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito e sui social della Città di Collegno.