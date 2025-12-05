Il lungo weekend dell'Immacolata sarà all'insegna del sole e del bel tempo sul Torinese

Da domani una vasta area anticiclonica prenderà possesso del Mediterraneo, portando tempo stabile e soleggiato (ma anche con nebbie) e temperature ben oltre le medie del periodo. Qualche precipitazione sarà però possibile sulle Alpi ai confini con la Francia.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi, venerdì 5, a giovedì 11 dicembre

Cielo per la gran parte del tempo sereno o poco nuvoloso per velature. Solo domenica su Valle d'Aosta saranno possibili piogge anche a quote elevate a causa di una temporanea rotazione delle correnti da nordovest. In pianura col passare dei giorni si attiveranno nebbie o nubi basse sempre più estese e persistenti.

Temperature in forte aumento soprattutto in quota, con pericolo valanghe piuttosto alto. I valori massimi in pianura raggiungeranno i 14/15 °C, mentre le minime sulle pianure saranno piuttosto basse causa cielo più sereno, e comprese tra 1 e 5 °C.

Venti: in pianura saranno generalmente assenti o deboli variabili. Sulle Alpi nordoccidentali moderati o localmente forti nordoccidentali tra domani e domenica.

Tendenza successiva

Le temperature gradualmente ritorneranno nelle medie del periodo, anche se il tempo dovrebbe rimanere stabile anche nel fine settimana successivo.

Previsioni Torino www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino