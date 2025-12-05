Scatta il rinnovo ai vertici del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria canavese

Cambio al vertice del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Canavese: Lorenzo Vignono è il nuovo Presidente del Gruppo per il biennio 2025-2027. Eletto all’unanimità nel corso dell’Assemblea generale, subentra ad Ambra Michela che ha ricoperto l’incarico nei due precedenti mandati. Rinnovato anche il Consiglio direttivo che affiancherà il Presidente nei prossimi tre anni di attività. Ne fanno parte: Ambra Michela (Emmevi MV SpA) e Omar Valazza (Serval Srl) in qualità di vicepresidenti; Marco Mautino (Mautino Rappresentanze) e Giulia Rostagno (Fucine Rostagno SpA) come Consiglieri.

Lorenzo Vignono, classe 1989, è Socio di Sertec Srl, società di Loranzè specializzata in servizi di progettazione in architettura, ingegneria edile, civile e ambientale. In azienda ricopre il ruolo di Business Development Manager ed è Project Manager di numerosi progetti a carico della società. Impegnato attivamente già da alcuni anni all’interno del Gruppo, il Presidente crede molto nei valori dei quali si fanno portatori i giovani imprenditori di Confindustria.

Quattro i punti principali alla base del suo programma che tocca ambiti tra loro diversi, ma assolutamente complementari. Unire i giovani imprenditori canavesani in una community attiva e solidale; Promuovere la cultura d'impresa e il passaggio generazionale; Generare opportunità concrete di crescita, business e formazione; Contribuire allo sviluppo sostenibile e competitivo del territorio. Un programma ampio e articolato le cui componenti sono tutte mosse da un unico obiettivo comune e cioè fare in modo che il Gruppo possa rappresentare sempre più un valore aggiunto per la comunità in cui opera.

Vignono intende impegnarsi particolarmente sul fronte della formazione sia attraverso molteplici iniziative concrete e coinvolgenti che possano avvicinare i giovani al mondo dell’imprenditoria sia costruendo percorsi di collegamento con scuole, ITS, università e partecipazione a career day per facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Parallelamente, Vignono intende promuovere la crescita professionale dei membri del Gruppo Giovani, favorendo attività formative mirate e agevolando l’accesso agli eventi nazionali organizzati dal Gruppo Giovani e da Confindustria. Queste occasioni rappresentano non solo momenti di apprendimento, ma anche opportunità di networking e di sviluppo personale e professionale.

Il neo presidente ritiene fondamentale lavorare con determinazione per rafforzare l'identità del gruppo e valorizzare i giovani imprenditori del Canavese. Vignono ha spronato i colleghi Giovani Imprenditori a essere protagonisti non soltanto all’interno delle proprie aziende, ma anche nel rafforzare l’attrattività del territorio, valorizzandone i punti di forza e lavorando sulle criticità. Ha inoltre esortato i membri del Gruppo a impegnarsi per ampliare la base associativa, perché un numero crescente di giovani imprenditori contribuirebbe a potenziare la spinta innovativa e divulgativa che caratterizza questo importante organismo confindustriale.

Al momento della sua nomina ha dichiarato: “Assumere la presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori, raccogliendo il testimone da Ambra Michela, rappresenta per me non solo un grande onore, ma anche una responsabilità che avverto profondamente. Ambra, con la sua visione e la sua straordinaria capacità di creare coesione, ha saputo imprimere al Gruppo un ritmo nuovo, fatto di energia, coraggio e spirito di collaborazione. Grazie al suo lavoro, oggi possiamo contare su una squadra unita, competente e animata da un entusiasmo contagioso”. Vignono ha poi aggiunto: “Oggi mi trovo quindi a guidare un’eredità preziosa. Intendo farlo proseguendo sulla strada tracciata, ma anche aprendo nuove prospettive di crescita, innovazione e dialogo. Credo fermamente che il nostro territorio abbia un potenziale straordinario, che può esprimersi appieno solo attraverso un’imprenditoria giovanile consapevole del proprio ruolo e pronta ad assumersi la responsabilità di contribuire alla costruzione del futuro economico e sociale della nostra comunità”.

IL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Il Gruppo Giovani Imprenditori è formato dagli imprenditori con meno di 40 anni di età, rappresentanti delle aziende associate a Confindustria Canavese. Il Gruppo promuove e consolida lo spirito associativo tra i giovani creando occasioni di scambio e approfondimento su argomenti di interesse comune, favorisce l'incontro tra i giovani imprenditori, il mondo della scuola e le realtà economiche del territorio; si occupa della diffusione della cultura d’impresa fra i giovani, sviluppa progetti di education e formazione professionale.