"Millemila" Babbi Natale in festa per i bambini del Regina Margherita. E il sindaco di improvvisa chitarrista

Numeri da record per il raduno dei Babbi Natale, che dalle 9 di questa mattina sta portando migliaia di persone in strada travestite di rosso e con la barba bianca con l'obiettivo di raggiungere (chi a piedi, chi in moto o in bici, chi in canoa) il piazzale antistante l'ospedale Regina Margherita, ossia piazza Polonia, oggi ribattezzata Piazza Lapponia, per dare un saluto e un momento di gioia ai bambini ricoverati.

E le già alte aspettative sono state ampiamente superate dalla realtà: già alle 11 una macchia rossa si estendeva dall'ospedale a tutta la piazza, gremita di famiglie, bambini, giovani e anziani. Sul palco a dettare i ritmi e i tempi della festa ci sono Marco Maccarini e Nicola Virdis, ma anche Jacopo Morini, autore della canzone ufficiale dell'evento, "Millemila Babbi Natale". Che è stata protagonista anche di un curioso siparietto: al sindaco Stefano Lo Russo, intervenuto per un breve saluto alla piazza, è infatti stato chiesto di mettersi alla chitarra proprio per accompagnare la canzone di Morini. E il sindaco, pur dopo un iniziale imbarazzo, si è prestato al gioco. Molti anche i vip e personaggi noti che hanno voluto mandare un messaggio video, tra cui Mara Maionchi, la redazione delle Iene, Gabry Ponte.

Ad arricchire l'evento, fatto di giacche rosse, vin brulèe, cioccolata calda, trampolieri e giochi, sono state una serie di iniziative: la Sfilata delle moto, con ritrovo alle 9 al Mobility Village, con una parata che ha attraversato la città; la Camminata di Natale, con partenza alle 9.30 dal Lingotto; e infine la pedalata di Natale, con ritrovo alle 9.30 al Costadoro Social Coffee Factory. Al termine della giornata, l'arrivo dei supereroi dell’Associazione Supereroi Acrobatici, che si caleranno dal tetto e porteranno doni e divertimento ai piccoli ricoverati.

Al centro di tutto, i bambini ricoverati

Il raduno, giunto quest'anno alla 14esima edizione, ha l'obiettivo di raccogliere fondi per la ristrutturazione del reparto di Patologia Neonatale e della Prima Infanzia, con l’intento di creare spazi accoglienti e tecnologicamente avanzati per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Non solo un momento di festa, dunque, ma anche un gesto di speranza che trasforma Torino in un grande mare rosso di solidarietà. Fin dalla prima edizione del 2010, l’evento è cresciuto fino a diventare il più grande raduno di Babbi Natale in Italia, coinvolgendo migliaia di partecipanti e catturando l’attenzione di tutta la comunità.