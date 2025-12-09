Trofarello sostiene il commercio di vicinato e l'economia locale

Una grande novità è alle porte per i residenti nella cintura sud di Torino: sta per nascere, su impulso dell'amministrazione comunale, il Centro Commerciale Naturale di Trofarello, un progetto strategico per la valorizzazione del commercio di vicinato e per il rilancio del tessuto economico locale. L’iniziativa rientra nel più ampio piano denominato “Patto con il commercio di vicinato per la promozione di un Centro Commerciale Naturale”, presentato ai commercianti nel mese di marzo.

Il patto per il commercio di vicinato

Negli ultimi mesi sono state avviate numerose azioni contenute nel Piano. Tra queste: Saracinesche d’Artista, il bando pubblico che ha portato alla riqualificazione delle prime tre saracinesche di altrettanti esercizi commerciali; i primi interventi sulle barriere architettoniche, con la realizzazione di due nuovi attraversamenti pedonali in via Torino, a servizio di diverse attività del territorio; l’attivazione del Registro De.Co., che ha visto l’approvazione dei primi due prodotti a denominazione comunale – Pan-Amarena e Elisir all’Amarena – presentati alla Fiera d’Autunno.

«In queste settimane abbiamo definito l’identità visiva del Centro Commerciale Naturale» dichiarano il Sindaco Stefano Napoletano e l’Assessore al Commercio Paola Bertelle. «Abbiamo inoltre deliberato l’apertura delle pagine social ufficiali su Facebook e Instagram, che saranno messe a disposizione delle attività locali per rafforzare la comunicazione e la promozione del territorio».

Una galleria a cielo aperto con 200 negozi

Il Centro Commerciale Naturale rappresenta una “galleria a cielo aperto” composta da oltre 200 attività tra negozi, laboratori, circoli e professionisti. «È uno strumento fondamentale per valorizzare il commercio di prossimità» proseguono Napoletano e Bertelle, «e costituisce la base per costruire, nei prossimi mesi, la candidatura di Trofarello ai Distretti del Commercio. Il nostro è un tessuto commerciale variegato e vivo: per ogni esigenza esiste una risposta immediata, grazie a un ecosistema urbano fatto di strade, piazze e vetrine che raccontano storie personali e familiari».

Promuovere un modello alternativo

Il nuovo progetto mira a promuovere un modello alternativo ai grandi centri commerciali chiusi: un luogo diffuso, autentico e umano, in cui ogni attività rappresenta un volto, una storia, un profumo diverso. L’Amministrazione invita cittadini e operatori economici a seguire le nuove pagine social del Centro Commerciale Naturale di Trofarello per rimanere aggiornati sulle iniziative e sulle prossime attività.