Glimmer all Stars in concerto insieme al Coro Santa Pelagia Singers con “Anche questo è amore”

Con l’avvicinarsi del periodo delle feste, la programmazione concertistica di Santa Pelagia propone una serie di eventi musicali, pensati per entrare in sintonia con le atmosfere che caratterizzano le principali ricorrenze della fine dell’anno.

Sabato 13 dicembre alle ore 16,30 all’interno della rassegna “Santa Pelagia Kids” va in scena “Anche questo è amore” con i Glimmer All Stars e la partecipazione del Coro Santa Pelagia Singers.

Si tratta di un concerto aperto a tutti, pensato anche per le famiglie con bambini. La particolarità dell’evento è la presenza di una serie di laboratori realizzati dai più piccoli che, grazie al supporto degli educatori, possono vivere un’esperienza progettata per sviluppare un ascolto diverso. Da sempre, infatti, i bambini sono tra gli spettatori più appassionati: luci, musica e parole li trasportano in una realtà incantata, dove l’ascolto diventa uno strumento per apprendere e conoscere le proprie emozioni.

Un percorso culturale originale, in cui la tematicità degli incontri e gli elementi extra-musicali diventano occasione di coinvolgimento, appositamente pensato per un pubblico giovane.

Il progetto Glimmer All Stars nasce da un’idea di Michaela Senetta (voce) e Matteo Bevilacqua (chitarra e seconda voce) insieme Raul Roa (violino) ed è specializzato nel realizzare live in cui la musica si mescola alla vena narrativa.

In questo concerto presentano lo spettacolo "Anche questo è amore", un percorso musicale che racconta le tante sfumature dell’amore – tra ironia, dolcezza, malinconia e verità – attraverso brani scelti e interpretazioni di grande coinvolgimento emotivo.

Grazie all’essenzialità del loro trio, gli strumenti e le parole si fondono in un dialogo intimo e coinvolgente, arricchito da brani a due voci e dall’utilizzo di melodie musicali che colorano l’atmosfera con delicatezza e profondità.

Ogni canzone è una storia, ogni nota un sentimento che prende forma e si offre al pubblico. Il risultato è un viaggio musicale fatto di emozioni sincere, melodie che raccontano e voci che si intrecciano grazie anche al contributo del coro giovanile di Santa Pelagia Singers che amplifica il senso di calore e condivisione che il concerto mira a ricreare.