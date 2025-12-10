Giardino Ferruccio Novo, riparato lo scivolo pericolante

È stato finalmente riparato lo scivolo dell’area gioco del giardino Ferruccio Novo, tra via Buenos Aires, via Gorizia e corso Cosenza, che da settimane versava in condizioni di evidente pericolo per i bambini. Le immagini diffuse nei giorni scorsi avevano mostrato chiaramente la situazione critica della struttura, tanto da spingere alla presentazione di un atto formale per sollecitare un intervento.

Il vicecapogruppo di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao, ha accolto positivamente la riparazione, pur sottolineando come sia “spiacevole constatare che, ancora una volta, serva un’interpellanza per ottenere una manutenzione rapida su un’area gioco molto frequentata”. La richiesta aveva infatti evidenziato il rischio concreto per i più piccoli, chiedendo un intervento immediato.

Nel corso della risposta istituzionale, l’assessore al Verde Pubblico della Città di Torino, Francesco Tresso, ha chiarito che l’ufficio tecnico della Circoscrizione 2 era già a conoscenza del problema e aveva programmato un intervento manutentivo. L’opera è stata eseguita tramite l’appalto di manutenzione ordinaria e lo scivolo è stato ripristinato nel mese di novembre.

“Continueremo a monitorare lo stato dei parchi cittadini - ha aggiunto Firrao -, affinché la manutenzione ordinaria sia realmente tempestiva e costante, evitando che situazioni pericolose restino irrisolte troppo a lungo”.