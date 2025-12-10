Trasporto pubblico smart: a Torino arriva l’acquisto digitale dei biglietti Gtt su Moovit

Moovit, l’app numero uno al mondo per la mobilità urbana, annuncia l’avvio della vendita dei biglietti Gtt (Gruppo Torinese Trasporti) direttamente all’interno della propria applicazione. Dopo il successo del lancio del servizio a Roma, Torino diventa la seconda città italiana in cui cittadini e turisti potranno pianificare il proprio viaggio e acquistare i titoli di viaggio Gtt in un’unica app, semplificando ulteriormente l’esperienza quotidiana di mobilità sostenibile.

Nuova funzionalità

La nuova funzionalità consente di acquistare e validare digitalmente i biglietti urbani ed extraurbani Gtt , rendendo l’intera esperienza di viaggio più fluida e accessibile. Tutto ciò mantenendo le informazioni aggiornate in tempo reale su orari, percorsi e tempi di attesa di bus, tram e metro.

L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra Moovit, Gtt, Città di Torino e WeTechnology, la società torinese che ha sviluppato l’app WeTaxi, che è leader nelle tecnologie per la bigliettazione elettronica, l’integrazione di servizi di mobilità e lo sviluppo di piattaforme intermodali. WeTechnology ha supportato l’interoperabilità tra il sistema di vendita Gtt e l’app Moovit, assicurando agli utenti un’esperienza di acquisto semplice, sicura e conforme agli standard nazionali del trasporto pubblico digitale.

In occasione del lancio, il Ceo di Moovit, Nir Bezalel, ha visitato la sede di Gtt, dove ha incontrato il Presidente Antonio Fenoglio, l’Assessorato alla Mobilità e i rappresentanti di WeTechnology, per discutere i prossimi sviluppi strategici della partnership, volti a rendere la mobilità torinese sempre più digitale, integrata e sostenibile.

"Un passo importante"

“Questa nuova collaborazione è per Torino un passo importante nel percorso di innovazione dei servizi di trasporto pubblico, in linea con l’obiettivo di rendere la nostra città sempre più accessibile, sostenibile e attenta alle esigenze delle persone. L’integrazione del ticketing Gtt all’interno dell’app Moovit offrirà a cittadini, studenti e turisti un nuovo canale semplice, immediato e digitale per pianificare i propri spostamenti, ricevere informazioni aggiornate in tempo reale e acquistare i titoli di viaggio. È un servizio che guarda in modo particolare alle generazioni più giovani, ma che integra anche funzionalità fondamentali in tema di accessibilità e inclusività” ha dichiarato Chiara Foglietta, assessora alla mobilità della Città di Torino.

“Dopo l’ottimo riscontro ottenuto a Roma, siamo entusiasti di portare anche a Torino il servizio di mobile ticketing, una delle capitali italiane della mobilità intelligente. L’obiettivo di Moovit è semplificare la vita di chi si muove in città, unendo informazione, pianificazione e pagamento in un’unica esperienza” ha dichiarato Nir Bezalel, Ceo di Moovit.

“La collaborazione con Moovit e WeTechnology conferma la vocazione innovativa di Gtt e della città di Torino. Integrare la bigliettazione digitale su un’app utilizzata da milioni di persone nel mondo significa offrire ai nostri passeggeri un servizio moderno, comodo e sostenibile” ha commentato Antonio Fenoglio, presidente di Gtt.

“Siamo orgogliosi di contribuire a questo progetto, che rappresenta un passo concreto verso la digitalizzazione dei trasporti pubblici in Italia” ha aggiunto Massimiliano Curto, Ceo di WeTechnology. “La collaborazione con Moovit e Gtt dimostra come la tecnologia italiana possa favorire l’innovazione e migliorare l’esperienza di viaggio dei cittadini”.