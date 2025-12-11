Chiuso il bando Fesr: 12 progetti finanziati per il sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva

La Regione Piemonte annuncia la chiusura della seconda sessione del bando “Aiuti a imprese cinematografiche e audiovisive – Piemonte Film TV Fund 2025”, misura del Programma FESR 2021/2027 dedicata al sostegno delle produzioni di cinema, fiction, animazione e serie TV. Per questa sessione – con una dotazione di circa 3,3 milioni di euro su un totale di 7 milioni complessivi previsti per il 2025 – sono stati ammessi a contributo i nuovi progetti che hanno superato le fasi di valutazione formale, sostanziale e tecnico-finanziaria, secondo i criteri stabiliti dal bando. La misura, sostenuta dal Programma Regionale FESR Piemonte, gestito direttamente dalla Regione e promosso in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte, rappresenta uno strumento essenziale per accompagnare la crescita dell’industria audiovisiva regionale.

Il bando che incentiva le produzioni a lavorare in Piemonte attraverso contributi a fondo perduto calcolati sulle spese effettuate nel territorio, mira a rafforzare la competitività delle imprese, attrarre investimenti, generare occupazione qualificata e valorizzare la filiera audiovisiva locale.





Con la chiusura della seconda sessione del Piemonte Film TV Fund confermiamo la volontà della Regione di sostenere con continuità un comparto strategico come quello audiovisivo. È un settore che crea lavoro, attiva economie diffuse, valorizza il nostro territorio e rafforza l’identità culturale del Piemonte.

Questa misura – che nel 2025 mette a disposizione complessivamente 7 milioni di euro – rappresenta un investimento concreto sulla crescita del sistema produttivo regionale, sulla qualità delle opere e sulla capacità del Piemonte di essere una casa naturale per le produzioni italiane ed europee. Continueremo a lavorare perché il nostro territorio rimanga competitivo, attrattivo e al centro delle grandi scelte culturali del Paese" hanno dichiarato gli assessori Marina Chiarelli e Andrea Tronzano.

La Regione Piemonte prosegue così nel consolidamento del comparto cinematografico e audiovisivo, dedicato al sostegno delle opere di animazione e di finzione e “Il Piemonte Film TV FUND” si conferma strumento essenziale per accompagnare la crescita dell’industria audiovisiva regionale. La seconda sessione ha visto la presentazione di 20 domande, 18 ammesse alla valutazione, e 12 progetti finanziati (9 di finzione e 3 di animazione) di cui 7 vedono la presenza di società di produzione estere. Il quadro economico di questa tornata è stato rafforzato dall’utilizzo delle risorse residue della prima sessione, pari a circa 298 mila euro, che la Regione ha scelto di reinvestire integralmente per ampliare la platea dei beneficiari.

L’ultimo progetto in graduatoria ha ricevuto la quota finale delle risorse residue, mentre tutti gli altri hanno ottenuto l’importo richiesto sulla base della spesa prevista in Piemonte, secondo i criteri di rendicontazione e impatto territoriale previsti dal bando.

Grazie al pieno utilizzo delle risorse FESR a disposizione la Regione ha potuto sostenere un numero significativo di opere, rafforzando la capacità produttiva del comparto.