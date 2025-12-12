Metropolitana chiusa durante lo sciopero della Cgil, disagi in città

In occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil, questa mattina migliaia di torinesi hanno trovato la metropolitana chiusa o fortemente limitata, con disagi per lavoratori, studenti, famiglie e cittadini che quotidianamente fanno affidamento su un servizio essenziale.

Il dato che lascia perplessi è che, come noto da tempo all’interno dell’ambiente metro, gli iscritti Cgil nel comparto siano pochissimi. Nonostante ciò, l’intero servizio è stato fermato, con effetti sproporzionati sull’intera città.

Va inoltre ricordato che la metropolitana di Torino, nel corso degli anni, ha garantito il servizio anche durante numerosi scioperi. Le chiusure totali sono state rare. Proprio per questo la situazione di oggi risulta ancora più difficile da accettare per i cittadini.

Inoltre i dati definitivi di adesione allo sciopero generale odierno di 24 ore indetto dalle Organizzazione Sindacale Cgil parlano di un'adesione complessiva dei dipendenti del 41,1% e di un'adesione complessiva del personale viaggiante del 58%.