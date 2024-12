A Parella arriva il "SuperToret" per irrigare il verde e gli orti

Nei Giardini Marie Curie di Torino arriva il primo "SuperToret" per l'irrigazione del verde pubblico. Con il contributo della Circoscrizione 4, che si è fatta carico dei costi di esecuzione dei lavori, e dell'Associazione Alta Parella-Pellerina, che ha acquistato la cisterna, SMAT ha realizzato il primo sito pilota in via Servais.

Attraverso un sistema di irrigazione a gravità la vasca provvede all'irrigazione del Viale della Frutta e degli orti sociali condivisi. L’acqua della vasca in eccesso viene infine convogliata in fognatura per permettere il ripristino del ciclo idraulico del sistema. Un'iniziativa per ridurre il consumo di acqua potabile destinata al l'irrigazione, così come i costi.