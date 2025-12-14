Sotto18 Film Festival, cala il sipario: tutti i premiati della 26esima edizione

Si chiude la 26esima edizione del Sotto18 Film Festival. Il concorso dedicato al cinema fatto dalle giovani generazioni è giunto alla conclusione e la giuria ha decretato i vincitori di quest'anno.

Il premio del Concorso nazionale Sotto18 OFF è stato assegnato a "Una romantica cena aliena con delitto" realizzato dai ragazzi partecipanti al progetto “È tutto un cinema”, organizzato da WWF, Cooperativa Indaco e AIACE Valle d’Aosta (Aosta).

La giuria ha, inoltre, attribuito una menzione speciale a "Holofaust" realizzato da Stefano Lucchini, Giacomo Nones (Storo - TN).

Il Premio DAMS va a "Il fantasma della scuola" realizzato da Susanna Cobbe e Lisa Cobbe all'interno del laboratorio "CINE-filo", organizzato dal Centro giovanile "Vintola 18" (Bolzano).

Gli altri premi

Il Premio Generazione futura per il miglior lungometraggio internazionale sul tema dell’universo giovanile, consistente in una scultura realizzata dall’artista Massimo Sirelli, a "La mia famiglia a Taipei (Left-Handed Girl)" di Shih-Ching Tsou (Taiwan/Francia/Stati Uniti/Regno Unito 2025).

La giuria ha inoltre attribuito una menzione speciale a "Nino" di Pauline Loquès (Francia 2025).

Il Premio “Gianni Volpi” per il miglior lungometraggio d’esordio italiano, anno 2025, va a "Paternal Leave" di Alissa Jung (Germania/Italia 2025).

Il Premio That’s Animato! nella categoria for All, a "The End of the Small World "di Hana Takubo, Tokyo University of the Arts, Giappone.

La giuria ha inoltre attribuito una menzione speciale a "Penumbra" di Paige Vang, PRATT Institute Digital Arts and Animation, Stati Uniti e a "Le Jardin Rossini"di William Burger, Siméon Jacob, Odelia Laine, Garance Mondamert, Tara Rewal, Mathilde Vergereau e Arthur Wong, Gobelins, l’école de l’image, Francia.

I premi delle scuole

Il Premio del Concorso nazionale delle Scuole dell’Infanzia e Primarie va a "Iqbal" realizzato dagli allievi della Scuola Primaria “Odoardo Giansanti” dell’ICS “G. Gaudiano” di Pesaro.

SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE

Il Premio Ufficio Scolastico Regionale per il miglior cortometraggio realizzato da un istituto della Regione Piemonte è stato assegnato dalla relativa giuria a "Dreaming of a Different World" realizzato dai bambini degli Asili Riuniti Gribaudi Cambiano di Cambiano (TO).

Il Premio CIAS - Coordinamento Italiano Audiovisivi a Scuola per il miglior cortometraggio è stato assegnato dalla relativa giuria a "Il muro" realizzato dagli allievi della classe 2^ A della Scuola Primaria “Gianni Rodari” di Brescia.

Il Premio Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola di Animazione di Torino per il miglior cortometraggio di animazione è stato assegnato dalla relativa giuria a "La lotta tra gli animali a 4 zampe e gli animali a 6 zampe" realizzato dagli allievi della classe 1^ A della Scuola Primaria "Carlo Collodi" dell’IC di Bovezzo (BS).

La menzione speciale RAI Kids è stata assegnata da Roberto Genovesi, direttore di Rai Kids, a "La ragazza col cerotto" realizzato dagli allievi della Scuola Primaria dell’IC 69° Barbato - Marino - S. Rosa di Napoli

Il Premio UNICEF per il miglior cortometraggio sui diritti dei minori è stato assegnato dalla relativa giuria a "Avrò cura di te" realizzato dai bambini della Fondazione Asilo infantile Maffizzoli di Polpenazze del Garda (BS)

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

Il Premio del Concorso nazionale delle Scuole Secondarie di I grado va a "Happydemia" realizzato dagli allievi del laboratorio cinematografico "cineLABrancati" della Scuola Secondaria di I grado “Antonio Brancati” dell’IC “A. Olivieri” di Pesaro

Il Premio Ufficio Scolastico Regionale per il miglior cortometraggio realizzato da un istituto del territorio nazionale è stato assegnato dalla relativa giuria a "L'incontro" realizzato dagli allievi delle classi 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto Gonzaga di Palermo e dai ragazzi del doposcuola del Centro Astalli di Palermo

Il Premio CIAS - Coordinamento Italiano Audiovisivi a Scuola per il miglior cortometraggio è stato assegnato dalla relativa giuria a "Solo un puntino" realizzato dagli allievi del corso di animazione pomeridiano della Scuola Secondaria di I grado "Italo Calvino" di Brescia

➤ Il Premio UNICEF per il miglior cortometraggio sui diritti dei minori è stato assegnato dalla relativa giuria a "Vissuti di guerra" realizzato dagli allievi della classe 1^ C della Scuola Secondaria di primo grado “G. B. Cavalcaselle” dell’IC 02 di Legnago (VR)

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

Il Premio del Concorso nazionale delle Scuole Secondarie di II grado va a "Sick Love" realizzato dagli studenti delle classi 4^ AG, 4^ BG e 5^ BG dell’ITT “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria.

Il Premio CIAS - Coordinamento Italiano Audiovisivi a Scuola per il miglior cortometraggio è stato assegnato dalla relativa giuria a "Simone" realizzato dagli studenti della classe 4^ F dell’ITT “Camillo Rondani” di Parma.