Tra afrobeat e elettronica, i Rumba de Bodas portano il loro sound allo sPAZIO211

Inarrestabili fin dalla loro nascita, i Rumba De Bodas portano sul palco un’esplosione di energia e mescolanza musicale che cattura l’attenzione del pubblico dall’inizio alla fine. Il loro live è un viaggio attraverso le più varie frontiere musicali, durante il quale è impossibile smettere di ballare.

I Rumba de Bodas, in concerto venerdì 17 ottobre allo sPAZIO211, nascono a Bologna nel 2008 dall’incontro di un gruppo di compagni di scuola. Il loro nome deriva dall’unione di due espressioni bolognesi: “rumba”, ovvero far rumba, far casino, e “bodas” che deriva dai matrimoni e, in questo caso, diventa simbolo del connubio tra i generi musicali con cui il gruppo sembra ancora oggi non riuscire a decidersi. Per anni si esprimono prima per le strade cittadine, con un’attività di busking che li porta a girare e a ed esibirsi nelle piazze europee e italiane.

Negli anni il gruppo colleziona apparizioni in alcune delle manifestazioni musicali più importanti d’Europa. All’intensa attività live si aggiunge una produzione discografica che vede la pubblicazione di tre album: "Just Married" (2012), "Karnival Fou" (2014) e "Superpower" (2018), il primo disco del gruppo edito da un’etichetta discografica, la Irma Records.

Il sound del gruppo cambia drasticamente rispetto all’inizio del progetto, e quello che era cominciato come un progetto vicino allo swing, allo ska e al reggae si sposta verso il funk, il new soul l'afrobeat e l’elettronica.