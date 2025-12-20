‘Oltre il solito Natale’ con sport e arte a Villar Perosa

Vetrine dipinte, musica, corsa e pallavolo per ‘Oltre il solito Natale’ di Villar Perosa. Organizzato dal Comune e dal gruppo Commercianti e Artigiani, in collaborazione con le associazioni villaresi, si terrà domani, domenica 21 dicembre, dalle 10 alle 17, lungo la via principale del paese, per l’occasione chiusa al traffico.

Il mercatino di prodotti creativi handmade e prodotti locali, che vedrà la partecipazione di una sessantina di espositori totali, sarà in via Nazionale.

Oltre alla musica dal vivo e al raduno di auto storiche, alle 9 si terrà la 12esima edizione della Corsa campestre G.S.Agnelli – Memorial ‘Mastronardi’, mentre nel pomeriggio si disputerà il ‘Torneo di Natale’ pallavolo Val Chisone. Durante la giornata si potrà assistere alle esibizioni itineranti di scuole di ballo del territorio.

Ci sarà spazio anche per arte e cultura. Per l’occasione le vetrine dei negozi del paese sono state dipinte dagli studenti del Liceo Artistico di Pinerolo insieme ai ragazzi del Cst di Perosa Argentina. I bambini della Scuola dell’Infanzia hanno contribuito con disegni. Per tutto il giorno si potrà inoltre visitare la mostra pittura ‘Oltre la solita arte’ al Museo della Meccanica e del Cuscinetto, mentre alle 15 verrà presentato il libro di Gianluca Tufano ‘L’amore ai tempi dell’illusione’.

Dalle 11 alle 14,30 si potrà prendere parte alla degustazione itinerante, a 15 euro, tra gli stand e i negozi del paese.

Per i bambini ci saranno intrattenimenti con gonfiabili, passeggiata con i pony e lavoretti a cura dei ragazzi dell’oratorio. Presenti anche i volontari di ‘Un Clown per amico’. Non mancherà la tradizionale casetta di Babbo Natale, dove si potranno consegnare le letterine e Babbo arriverà alle 16 per distribuire i regali e la cioccolata calda.