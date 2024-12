Nel 2025 al via i lavori per la nuova piazza Baldissera, Foglietta: "Chiediamo pazienza ai torinesi"

Nel 2025 al via i lavori per la nuova piazza Baldissera

Non solo Gtt e le aperture serali della metro. Nel 2025 assessora Chiara Foglietta partiranno i cantieri di via Roma, piazza Baldissera, piazza Bengasi. Qual è che la preoccupa di più?

"Monitoreremo tutto con attenzione ma certamente un’attenzione particolare la meriterà piazza Baldissera. Uno snodo viabilistico su cui dovevamo intervenire in tempi certi per risolvere i problemi di concentrazione del traffico da e verso la zona nord. Anche per questa ragione, oltre a un tema di risorse (sarebbe costato 10 volte di più) è stata preferita l’attuale soluzione progettuale alla realizzazione di un tunnel, che avrebbe comportato un cantiere molto più lungo, tre anni di lavori almeno.

Come sarà la nuova piazza Baldissera?

"Interverremo con una sistemazione superficiale: verranno messi sei impianti semaforici e posati i binari della linea 10, che attraverserà l’incrocio. Il costo sarà di sette milioni e mezzo per 13 mesi di cantiere. Anche qui, come per via Po, la viabilità non chiuderà mai totalmente al traffico. Anche se dovremo chiedere comunque uno sforzo di pazienza e collaborazione ai torinesi perché un cantiere del genere necessariamente comporterà dei disagi".

Già ora comunque è uno dei nodi viabilistici più critici di Torino.

"Sì e per questo occorre intervenire al più presto. Stiamo seguendo man mano tutto il crono-programma: sarà un anno molto intenso. La nuova soluzione permetterà di snellire i flussi di traffico in modo sensibile.

La nuova linea Star 3 verrà definita insieme ai territori?

Sì, certamente. La nostra idea è proprio quella di una coprogettazione. È una linea completamente nuova, si potrebbe anche valutare di usarla per decongestionare grandi aree della movida dalla traffico nelle ore serali. Potrebbe funzionare anche per la Star 3 la formulaPark and ride".

Come funzionerebbe?