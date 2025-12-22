Staccionata a pezzi in lungo Dora Siena, Comune: "Ripristino da inizio 2026, valutiamo altri materiali"[FOTO]

Danneggiata, spezzata totalmente divelta per lunghi tratti la staccionata che corre lungo il tratto di Lungo Dora Siena, compresa tra corso Farini e via Ricasoli. Un punto considerato da molti a rischio, soprattutto per le centinaia di studenti che quotidianamente frequentano il Campus Einaudi.

Castiglione (M5S): "Pericolo per pedoni"

"La situazione - ha chiarito la consigliera del M5S Tea Castiglione, che ha discusso un'interpellanza sul tema in Sala Rossa - espone chiunque passi nella zona, in particolare di sera e condizioni di scarsa visibilità, ad un concreto rischio di caduta nel fiume". Nel tratto sono stati posizionati nastri segnaletici e reti di plastica provvisori, "che non sostituiscono in alcun modo la funzione protettiva della staccionata".

Riqualificazione nel 2026

Un problema noto agli uffici comunali. Ad inizio 2026 è previsto un intervento di "rimozione e ripristino, che contempla ambo le sponde della Dora Riparia tra corso Novara e corso Principe Oddone", ha replicato l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso.

Cambio materiale

Ma la Città annuncia una novità. Le staccionate sono fatte di legno: un materiale facilmente deperibile, soprattutto lungo la sponda di un fiume, dove c'è un elevato tasso di umidità. Da qui la decisione di valutare la sostituzione con "tipologie e materiali" alternativa per la staccionata, che garantiscano una maggiore durabilità nel tempo ad un costo sostenibile.