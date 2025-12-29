Free Voices Gospel Choir XmasTour 2025: gli ultimi due concerti il 30 e 31 dicembre

Giornata “cuore” del tour sarà quella del prossimo martedì 30 dicembre, quando alle 20,30, presso le Fonderie Limone di Moncalieri si svolgerà un Xmas Gospel

Show sotto la direzione artistica di Laura Robuschi. Guest star d’eccezione: Lakeetra Knoweles, Rudy Fantin e la partecipazione speciale del Free Kids Choir

Evento realizzato con il patrocinio e la collaborazione della Città di Moncalieri. Una serata rivolta agli appassionati di musica gospel, ma non solo, con proposte di brani caratteristici della black music eseguiti dagli oltre 90 coristi del FREE, abilmente diretti da Laura Robuschi, accompagnati da musica dal vivo nonché gli intramontabili brani a ritmo blues e jazz, sonorità inconsuete a ritmo latino, alcune novità e gli immancabili brani che fan sempre Natale.



Il XmasTour 2025 si concluderà il 31 dicembre, quando il Free Voices Gospel Choir è atteso in Piazza Solferino a Torino per un concerto pomeridiano ( h 17) all’aperto tra i mercatini di Natale. Evento ad accesso libero.