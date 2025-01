Incendio di una casa a Montanaro nella giornata di oggi, lunedì 6 gennaio. A prendere fuoco il tetto di un'abitazione andato parzialmente distrutto. Per consentire le operazioni di spegnimento sono stati evacuati tutti gli occupanti dello stabile.

Sul posto le fiamme sono state estinte e si è proceduto con la bonifica dell'area per fare in modo che l'incendio non prendesse nuovamente vigore.



Impiegate sull'evento le squadre 61 di Stura coadiuvati dai volontari di Chivasso e Volpiano.