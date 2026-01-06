 / Aurora / Vanchiglia

Aurora / Vanchiglia | 06 gennaio 2026, 13:09

Maxi perdita d’acqua in piazza Borromini, intervento urgente di Smat

Operatori al lavoro all’Epifania nell’area mercatale

Una copiosa perdita d’acqua ha interessato nella mattinata di oggi piazza Borromini, nel quartiere Madonna del Pilone.

In poche ore la piazza si è trasformata in un vero e proprio torrente, con disagi evidenti soprattutto nell’area mercatale (per fortuna vuota).

L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando l’acqua ha iniziato a fuoriuscire copiosamente dal sottosuolo, invadendo carreggiata e marciapiedi. Sul posto sono intervenute rapidamente le squadre di Smat, che hanno delimitato la zona e avviato le operazioni per individuare e chiudere la falla.

Le cause della perdita sarebbero riconducibili a un guasto improvviso. La situazione è tornata progressivamente sotto controllo grazie al lavoro degli operatori, restano in corso le verifiche per il ripristino completo della sede mercatale.


 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium