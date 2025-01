Scontro in tangenziale tra due veicoli: un ferito al Maria Vittoria. Disagi in entrambe le direzioni

Incidente questa mattina in Tangenziale Nord a Torino: secondo una dinamica ancora da ricostruire, due vetture sono arrivate a contatto all'altezza di corso Regina Margherita, in direzione Milano e Aosta.



Una persona a bordo ha riportato ferite ed è stato preso in consegna dai soccorritori che lo hanno accompagnato all'ospedale Maria Vittoria in codice verde. Alcuni disagi alla circolazione si sono registrati in entrambe le direzioni, ma sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Stradale per ristabilire le condizioni di sicurezza.