Mattinata difficile, per chi deve spostarsi in auto alle porte del centro di Torino. Un lettore, infatti, ci segnala la situazione che si è venuta a creare in queste ore in piazza Vittorio Veneto, proprio a ridosso del Po e dei Murazzi.
Dalle foto si evince come i semafori siano andati ko, ma in assenza di un presidio da parte dei vigili urbani il traffico è andato in tilt, a causa del grande afflusso di macchine che cercano di attraversare la città aggirando le preclusioni legate alla Ztl centrale. L'effetto ingorgo è assicurato, con clacson spianati, attese, code, nervosismi vari.
Cronaca | 22 gennaio 2026, 08:25
Semafori spenti e niente vigili, mattinata difficile in piazza Vittorio con il traffico in tilt
La segnalazione ci arriva da un lettore: auto in colonna, clacson spianati e difficoltà nel superare l'incrocio tra via Po e i Murazzi
