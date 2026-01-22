Semafori spenti e niente vigili, mattinata difficile in piazza Vittorio con il traffico in tilt

Mattinata difficile, per chi deve spostarsi in auto alle porte del centro di Torino. Un lettore, infatti, ci segnala la situazione che si è venuta a creare in queste ore in piazza Vittorio Veneto, proprio a ridosso del Po e dei Murazzi.



Dalle foto si evince come i semafori siano andati ko, ma in assenza di un presidio da parte dei vigili urbani il traffico è andato in tilt, a causa del grande afflusso di macchine che cercano di attraversare la città aggirando le preclusioni legate alla Ztl centrale. L'effetto ingorgo è assicurato, con clacson spianati, attese, code, nervosismi vari.