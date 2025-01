Torino fa il Fioretto: al Pala Inalpi tornano i big della scherma con il Foil Grand Prix [VIDEO]

Il programma prevede venerdì 7 febbraio dalle ore 10,30 le qualificazioni del femminile, l’indomani sabato 8 febbraio dalle ore 10 le qualificazioni al maschile per concludersi domenica 9 febbraio dalle ore 9 le finali maschile e femminile. Torino richiamerà 450 atleti da tutto il mondo. Per l’Italia saliranno in pedana tutti glie esponenti delle nazionali azzurre di fioretto del c.t. Stefano Cerioni, vicecampioni olimpici olimpici con l’argento in squadra vinto nelle ultime Olimpiadi di Parigi. Si rivedranno Filippo Macchi, Alessio Foconi, Guillaume Bianchi e Giulio Lombardi , ma tra gli attesi c’è anche il campione mondiale anconetano Tommaso Marini . Nel femminile attese Martina Favaretto, Arianna Errigo, Elena Tangherlini, Anna Cristino oltre a Martina Sinigaglia e Martina Batini .

L’ingresso per partecipare alle qualifiche di venerdì e sabato è gratuito, mentre i biglietti per assistere alle finali di domenica 9 febbraio sono acquistabili online sul sito www.diyticket.it oppure presso la biglietteria Inalpi nei giorni dell’evento. Il costo è di 15 euro l’intero e 10 euro il ridotto. La novità di quest’anno è la possibilità di acquistare per gruppi e società sportive, solo online, i biglietti a prezzi ridotti. 10 euro a testa per gruppi minimo di dieci persone, 5 euro per gruppi minimo di 20 persone.