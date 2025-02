Occupavano senza titolo 250 mila metri quadrati di terreni agricoli: scoperti e denunciati dai carabinieri

I Carabinieri del Reparto Tutela Forestale e Parchi come specialità svolge attività di vigilanza ambientale anche nelle aree di pertinenza dei principali corpi idrici del territorio.

La scoperta dei Carabinieri Forestali di Volpiano

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Volpiano hanno eseguito, dal luglio scorso al gennaio 2025, dei servizi di vigilanza ambientale e sopralluoghi in campo che consentivano di accertare, su terreni demaniali appartenenti al precedente ramo acque del fiume Po, l’occupazione da anni e la coltivazione (con colture agricole stagionali - cerealicole e leguminose), da parte di agricoltori, in assenza di concessione del Settore Tecnico Regionale - Città Metropolitana di Torino.

L’attività di concerto con il personale tecnico della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino e il contributo del 1^N.E.C. di Volpiano ha consentito di accertare l’occupazione senza titolo di uso di una superficie pari a 254.107 metri quadrati (25,4107 ettari). La Regione Piemonte ha calcolato il mancato versamento del canone annuo per l’intera superfice in 8.621 Euro.

In arrivo sanzione non inferiore agli 86 mila euro

L’autorità competente provvederà inoltre, al recupero dei canoni dovuti con le maggiorazioni e gli interessi previsti per 10 annualità portando complessivamente al mancato introito per la Regione Piemonte per un importo non inferiore a 86.210 Euro, a cui si sommeranno le maggiorazioni e gli interessi di legge previsti.

Al termine delle indagini sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ivrea, i tre responsabili che, nel corso degli anni hanno occupato i terreni demaniali senza concessione.