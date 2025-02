Teatro: "Amava il Chelsea Hotel ", l'Hallelujah di Leonard Cohen, al Baretti

Dal 12 al 14 febbraio 2025, alle ore 20.45, il Cineteatro Baretti di Torino ospita la prima assoluta di "Amava il Chelsea Hotel – L’Hallelujah di Leonard Cohen", un intenso monologo scritto, diretto e interpretato da Marina Bassani, con l’accompagnamento musicale di Nunzio Barbieri (chitarrista di Paolo Conte) e Francesco Django Barbieri al clarinetto.

Un viaggio nell’anima di Leonard Cohen

Marina Bassani celebra il celebre poeta e cantautore Leonard Cohen, narrandone la vita in un racconto che intreccia parole e musica. Il viaggio parte dall’isola di Wight, prosegue nei ricordi d’infanzia a Montreal con il nonno Klein e le letture della Bibbia, attraversa l’amore per Marianne sull’isola di Hydra, il fascino della New York bohémien, il successo con la Columbia Records, gli incontri con Janis Joplin e Nico, la depressione e infine la spiritualità vissuta sul Monte Baldy, dove Leonard si ritira come monaco zen per cinque anni.

Leonard Cohen: l’uomo tra il sacro e il profano

Sullo sfondo della guerra del Vietnam e della rivoluzione cubana, Cohen si confronta con la perdita, la ricerca di senso e l’incessante bisogno di comprendere l’amore e la morte. "Hallelujah", la sua canzone più iconica, nasce da questa tensione: “Questo mondo è pieno di conflitti e cose che non possono essere unite, ma ci sono momenti in cui possiamo abbracciare tutto il disordine. Questo è ciò che io intendo per hallelujah”.

Cohen amava profondamente le donne, viste come angeli di luce e, allo stesso tempo, corpi terreni che incarnano il desiderio e la spiritualità. Dio e il sesso convivono nelle sue canzoni, dove la passione diventa preghiera e la fragilità umana si fa poesia.

Un’artista, una vita dedicata al teatro e alla letteratura

Marina Bassani, attrice e regista milanese trapiantata a Torino, si è formata all’Accademia dei Filodrammatici di Milano (medaglia d’oro ex aequo con Lella Costa) e ha fondato il Teatro Selig nel 1996. Autrice di monologhi e recital letterari, Bassani ha portato in scena ritratti di figure femminili straordinarie come Karen Blixen, Ada Gobetti, Costanza d’Azeglio e la cantante francese Barbara.

Informazioni

Cineteatro Baretti, Via Baretti 4, Mercoledì 12, Giovedì 13 e Venerdì 14 febbraio ore 20.45, info@cineteatrobaretti.it, telefono 011655187