13 febbraio 2026

Francobollo celebrativo della Regina Margherita: l’Italia ricorda il centenario della scomparsa

Poste Italiane emetterà un nuovo francobollo dedicato alla sovrana, riproducendo il ritratto di Giuseppe Bertini con sfondo la Valle del Lys

“Ritratto della Regina Margherita con costume tipico di Gressoney”

Poste Italiane comunica che il 14 febbraio 2026 verrà emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo commemorativo della Regina Margherita di Savoia, nel centenario della scomparsa, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30 euro.

Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.  Bozzetto a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce un particolare del dipinto “Ritratto della Regina Margherita con costume tipico di Gressoney” di Giuseppe Bertini, realizzato nel 1890 e conservato nel Castel Savoia di Gressoney-Sant-Jean in Valle d’Aosta. Sullo sfondo del dipinto la Valle del Lys, meta designata dalla Regina per le sue vacanze.

Completano il francobollo la legenda “REGINA MARGHERITA DI SAVOIA” e le date “1851-1926”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio filatelia Genova. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

