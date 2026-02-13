Francobollo celebrativo della Regina Margherita: l’Italia ricorda il centenario della scomparsa

Poste Italiane comunica che il 14 febbraio 2026 verrà emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo commemorativo della Regina Margherita di Savoia, nel centenario della scomparsa, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30 euro.

Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce un particolare del dipinto “Ritratto della Regina Margherita con costume tipico di Gressoney” di Giuseppe Bertini, realizzato nel 1890 e conservato nel Castel Savoia di Gressoney-Sant-Jean in Valle d’Aosta. Sullo sfondo del dipinto la Valle del Lys, meta designata dalla Regina per le sue vacanze.

Completano il francobollo la legenda “REGINA MARGHERITA DI SAVOIA” e le date “1851-1926”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio filatelia Genova. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.