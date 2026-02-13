Gli Alpini di Rorà ripuliranno un tratto della Via Véia

Una volta collegava Luserna San Giovanni a Rorà, ma il vecchio sentiero della Via Véia è stato negli anni abbandonato. Ora il gruppo Alpini di Rorà si dedicherà alla sua pulizia per renderlo nuovamente accessibile, anche agli escursionisti.

“La Via Véia costeggia lungo la bassa valle della Luserna e della Comba di Rorà la strada provinciale 162. A Poza di Mort, uno dei primi tornanti salendo verso il nostro paese, tra i più ripidi, parte il vecchio sentiero, che si inerpica lungo il versante arrivando direttamente al municipio”, spiega la sindaca Claudia Bertinat. Proprio per la sua ripidità e la mancanza di potenziali risorse per poterlo ristrutturare e mantenerlo, negli anni questo tratto è stato abbandonato.

Nei prossimi mesi il gruppo Alpini di Rorà, attualmente composto da 7 persone, ripristinerà il sentiero, su una lunghezza di circa 1,2 chilometri per quasi 300 metri di dislivello, tramite il contributo dei fondi che l’Unione Montana distribuisce ogni anno alle associazioni locali.

“Bertinat ci ha chiesto se eravamo disponibili e potevamo occuparcene. Nel tratto tra l’inizio del paese, all’altezza della nostra sede Ana, e Poza di Mort, vanno tolti i rami che intralciano, dobbiamo passare il decespugliatore e togliere le pietre più grosse dal viottolo – spiega Orlando Rivoira, da due anni presidente degli Alpini di Rorà –. Visto che adesso c’è la neve, indicativamente il lavoro di ripulitura partirà a fine marzo, inizio aprile”.