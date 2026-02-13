Dalla Mole al Comune, lunedì Torino spegne i suoi monumenti

Lunedì 16 febbraio Torino spegne i suoi monumenti per “M’illumino di Meno 2026”. L’iniziativa promossa da Caterpillar - Radio Due vuole rilanciare, in occasione della Giornata per il risparmio energetico, le buone pratiche quotidiane utili a ridurre i consumi di energia.

Si spengono i monumenti

Il Comune spegnerà quindi le luci decorative della Mole Antonelliana (fino alle ore 22), di Palazzo Civico e dei ponti Vittorio Emanuele I, Umberto I e Isabella. Lo spegnimento diventa così lo stimolo per promuovere azioni concreto: l'incremento dell'uso della bici e monopattini, il miglioramento dell'efficienza negli edifici e una gestione oculata delle risorse per abbattere sprechi ed emissioni.

La ricerca per la lotta al cambiamento climatico

Tema di quest'anno il ruolo della ricerca nella lotta alla crisi climatica. Torino traduce questa visione in azione diretta sul territorio proprio attraverso un’alleanza per il clima che coinvolge università, imprese, terzo settore e cittadini. Grazie a questa sinergia, la Città ha elaborato il Climate City Contract, un piano per ridurre le emissioni di CO₂.

Il Forte di Fenestrelle

Nell'occasione il Forte di Fenestrelle spegnerà simbolicamente le proprie luci. Lo spegnimento del Forte - uno dei più imponenti complessi fortificati d’Europa e simbolo della Val Chisone - rappresenta un gesto di forte valore pubblico, un atto simbolico per promuovere l'idea di "illuminare meno, illuminare meglio", senza l'intento di spegnere completamente il complesso. È un segnale concreto della partecipazione delle aree montane e delle piccole comunità alpine a un tema di rilevanza nazionale come il risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento luminoso.

L’iniziativa è promossa dal GAL Escartons e Valli Valdesi, INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica e Comune di Fenestrelle, con il patrocinio dell’Ente di gestione delle Aree protette Alpi Cozie, e si inserisce nell’azione pilota Alpi - Terra di Stelle, sviluppato nell’ambito del progetto DarkerSky4CE. L’obiettivo del progetto è contrastare l’inquinamento luminoso e valorizzare il cielo notturno alpino come patrimonio ambientale, scientifico, culturale e turistico.