San Mauro in lutto ha dato l'ultimo saluto a Kevin Esposito, morto nell'incidente d'auto di corso Casale [FOTO]

Strazio e cordoglio, per l'ultimo saluto a Kevin Esposito, uno dei tre ragazzi che ha perso la vita la scorsa settimana in seguito al tragico incidente che si è verificato in corso Casale, in direzione San Mauro.



Già nei giorni scorsi si era tenuto un momento di raccoglimento e di preghiera, prima del rosario e dei funerali di questa mattina alle 10, presso la parrocchia di San Bernardo Abate.



Nell'incidente hanno perso la vita anche altri due ragazzi: Edoardo Lapertosa, 28 anni, la 16enne Alessia Panetta. Mentre Andrea, il quarto ragazzo a bordo della vettura andata a schiantarsi contro un bus di linea, è stato estubato questa mattina al Cto, con una prognosi fissata in 120 giorni.



Già sabato la città si era stretta attorno alla mamma Costanza, al papà Luca, a fratelli, sorelle e familiari sconvolti dal dolore per questa perdita terribile. Gli amici si erano radunati per firmare un cartello con scritto 'ciao Kevin', lasciando poi volare alcuni palloncini in cielo, come a volerlo accompagnare fin lassù.