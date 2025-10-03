La Polizia in assetto antisommossa blocca l'accesso alle Ogr: tensione altissima e incidenti

Mentre in città si radunano migliaia di persone di fronte al Comune, per la prima manifestazione della giornata di sciopero generale per Gaza e la Flotilla, in corso Vittorio parte il distaccamento che andrà a contestare la presenza di Jeff Bezos, Ursula Von Der Leyen, John Elkann e l'azienda Leonardo alla Tech Week.

Presidio massiccio delle forze dell'ordine

Ieri sera, qualche centinaio manifestanti ha forzato l'ingresso alle OGR, danneggiando gli allestimenti. Per questo le forze dell'ordine, questa mattina, hanno bloccato via Paolo Borsellino e corso Castelfidardo con camionette, grate e agenti in tenuta anti sommossa.

Il fondatore e ceo di Amazon è accusato di fornire supporto tecnologico all'esercito israeliano e in questo modo di essere direttamente coinvolto nell'occupazione della striscia di Gaza e nell'uccisione dei palestinesi. Per lo stesso motivo, la sede Amazon di Brandizzo, questa mattina è stata occupata dai lavoratori in sciopero.

Nel mirino anche Ue e Von Der Leyen

L'Unione Europea è invece al centro delle critiche per non fare abbastanza contro Israele, oltre a qualche timida iniziativa proposta nell'ultimo mese proprio dalla presidente della commissione europea Ursula Von Der Leyen.

Altri studenti si uniscono al corteo

Tra corso Vittorio e corso Castelfidardo qualche migliaio di studenti si è unito alle centinaia di manifestanti partiti dal giardino Lamarmora, formando un corteo più numeroso. Polizia e Carabinieri bloccano l'ingresso di corso Castelfidardo in direzione OGR, mentre i manifestanti hanno riempito l'incrocio, bloccandolo completamente.

Ore 11. 10 Dopo circa mezz'ora di contrapposizione tra manifestanti e forze dell'ordine pronte a bloccare eventuali forzature, il corteo ha fatto dietrofront e ha iniziato a marciare in corso Vittorio Emanuele, direzione ovest. L’intenzione è quella di unirsi al corteo dei sindacati partito poco fa da piazza Palazzo di CIttà. Intanto tutte le personalità attese alla convention, Bezos, Elkann e von der Leyen, sono regolarmente arrivate alle Ogr. La Von der Leyen ha poi lasciato regolarmente le OGR.

Lancio di fumogeni e faccia a faccia con la Polizia

Ore 11.55 Da corso Ferrucci, la testa del corteo ha girato in via Nino Bixio, chiusa dalla polizia con due camionette. Lì, lancio di fumogeni e faccia a faccia tra qualche manifestante e la polizia, con le grate mobili a separare le due parti.

Ore 12.50 Un gruppo di circa un centinaio di manifestanti, staccatosi dal corteo principale, è entrato sul retro del Politecnico passando da un cantiere lato corso Ferrucci, ma è stato fermato da Polizia e Carabinieri alle recinzioni tra il Poli e OGR, con una carica e lancio di fumogeni e lacrimogeni.

Ore 13.15 Tutte le personalità presenti all'Italian Tech Week alle Ogr sono andate via e sta iniziando il lento deflusso dei partecipanti all'evento.

Ore 13.45 Durante la carica una ragazza è caduta ed è stata soccorsa, mentre i manifestanti riferiscono di alcuni - una decina - feriti in modo anche abbastanza grave. Parlano anche di due giovani fermati dalla polizia, di cui una minorenne.

Intanto, il corteo principale aveva raggiunto Corso Ferrucci e proseguito verso corso Luigi Einaudi, mentre lo spezzone sociale aveva proseguito su corso Vittorio in direzione corso Francia. Dopo essere usciti dal Politecnico, il gruppo che aveva iniziato la manifestazione dal giardino Lamarmora ha deviato verso corso Peschiera, creando un terzo corteo in direzione ovest. In totale, gli organizzatori parlano di 100 mila persone scese in piazza in tutta Torino.