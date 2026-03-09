Si allaga la strada in collina: "C'è una perdita, tutti i giorni la stessa storia"

Una perdita d’acqua dal sistema fognario sta causando disagi lungo la collina. La segnalazione arriva da alcuni residenti della zona di strada del Cantello, poco dopo l’incrocio con corso Alberto Picco, nel territorio della Circoscrizione 8.
Secondo quanto riferito dai cittadini di Borgo Po, negli ultimi giorni si sarebbe verificato un allagamento della carreggiata a causa di una perdita proveniente da un tombino. L’acqua fuoriuscita dal sistema fognario avrebbe invaso parte della strada, creando disagi alla viabilità.
"Chiediamo un intervento rapido - spiega Andrea Rovetti, autore della segnalazione -, per verificare l’origine della perdita e ripristinare la normale funzionalità della rete di smaltimento delle acque". L’ipotesi è che possa trattarsi di un problema legato alla fognatura o a una tubazione sotterranea, ma serviranno verifiche tecniche per accertare con precisione le cause del guasto.